Plajın açılması beklemeden akın ettiler

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeden halk plajına akın etti.

Plajın açılması beklemeden akın ettiler
27.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:55
Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeden halk plajına akın etti.

Zonguldak'ta hava sıcaklıkların 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeyerek halk plajı olan Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Bazı vatandaşlar ise denizden çıkar çıkmaz ise make taktı. Öte yandan hava sıcaklarının hafta içerisine kadar 28 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar, "Hava güzel olunca plajın açılmasını bekleyemedik. Deniz gerçekten harika. Ailemizle birlikte güzel havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçiriyoruz. Zaten aylardır korona virüs nedeniyle evlerimizdeydik. Plajda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de denizden çıkar çıkmaz maskemizi takıyoruz"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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