Plajlarda sosyal mesafeli "deniz keyfi"

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren ilgi gördü.

02.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:53
Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren ilgi gördü.
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği Konyaaltı Sahilinde, normalleşme süreciyle yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kısıtlama nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan vatandaşların sosyal mesafe, maske kuralları uyarak sahilde yürüyüş yapıp, bisiklete binerek, yeşil alanlarda dilenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise alınan tedbirler kapsamında sahilde güneşlenip, denize girmenin keyfini çıkardı.
Sahilde yürüyüş yapan Yaşar Karakoç, salgın nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamadıklarını söyledi.
Sahilden uzak kalınca çok özlediklerini belirten Karakoç, "Şimdi sahilde yürüyüş yapıyoruz. Şimdilik denize giremiyoruz ama şimdilik mutluyuz, dışarıdayız ve sahildeyiz. Dünyanın sayılı sahillerinden olan Konyaaltına yürüyüş yapmaktan mutluyuz." dedi
Köpeğiyle yürüyüş yapana Görkem Erdem ise Antalya'nın deniz, güneş ve sahiliyle ünlü bir şehir olduğunu ve kısıtlama sürecinde bunlardan uzak kaldıklarını ama normalleşme süreciyle tekrardan sahile yürümenin keyfini çıkardığını ifade etti. Plajlarda sosyal mesafeli ’deniz keyfi’

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel, Haber

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