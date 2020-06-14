Plajlarında hafta sonu yoğunluğu
Antalya ve Muğla'daki plajlarda, güzel havayı fırsat bilerek güneşlenip denizde yüzenler yoğunluk oluşturdu.
14.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:29
Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ve nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle kısıtlamaların kaldırıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, plajlarda güneşlenirken, bazıları ise kıyıda yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.
Kaynak: AA
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