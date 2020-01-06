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Plajyolu tramvay geçidi ışıl ışıl oldu

Plajyolu bölgesine geçişi sağlayan tramvay alt geçidi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aydınlatma çalışmasıyla ışıl ışıl oldu.

06.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:20 Plajyolu tramvay geçidi ışıl ışıl oldu

Akçaray Tramvay Hattı'nın bölgesine uzatılan kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt geçit inşa edildi. İzmit ilçesi D – 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı'nın altına inşa edilen tramvay araçlarının Plajyolu bölgesine geçişi sağlayan alt geçit içerisine görsel aydınlatma çalışması yapıldı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aydınlatma çalışması sonunda alt geçidin içi, hava karardıktan sonra çok güzel bir görüntü oluşturdu.

14 ADET LED IŞIKLA GÖRSEL AYDINLATMA

Mevlana Kavşağı'nda mevcutta bulunan eski alt geçidin yıkılarak yerine 18 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde yenisi inşa edilen alt geçide Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, led görsel aydınlatma çalışması yaptı. Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan çalışmalar sonunda alt geçidin içi ışıl ışıl olurken 40 mt Rgb Led Line 14 adet Amber Wall Washer görsel aydınlatma malzemesi kullanıldı.


D-100 Karayolu, Kuruçeşme, Güncel

Kaynak: Bültenler

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