Plakası kapatılan otomobille kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

KÜTAHYA'da bir inşaattan demir ve kalıpları çalarak tülbent ile plakası kapatılmış otomobille kaçan kadın şüpheli K.E. (17), iki araca çarparak kaza yapınca polis tarafından gözaltına alındı.Olay, saat 02.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Suadiye Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir inşaatın önünde plakası tülbentle kapatılmış otomobile malzeme yüklendiğini gördü. Durumu fark eden K.E. otomobille kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi ara sokaklarda kaçarken park halindeki 2 otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan K.E. gözaltına alındı. Araçta ise çalınan inşaat malzemeleri bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi K.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.