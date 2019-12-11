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Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde denetleme kantarından kaçmak için plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye para cezası verildi.

11.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:08Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası
Afyonkarahisar'ın ilçesinde denetleme kantarından kaçmak için plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye para cezası verildi.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 62. kilometresindeki kantar denetiminden kaçmak isteyen tır sürücüsü H.D, aracının ön plakasını söktü, dorsedeki plakayı da traş köpüğüyle kapattı.
Bu şekilde kantara çıkmayıp, yoldaki kamera kayıtlarına girmekten de kurtulan tır sürcüsü, yolda denetleme yapan Sandıklı Jandarma Trafik ekiplerinin dikkati üzerine durduruldu.
Aracın ön plakasının sökük olduğunu, arka plakasının da traş köpüğüyle kapatıldığını gören ekipler, sürücüye 412 lira para cezası uygulandı.
Tır, geçici olarak trafikten men edildi.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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