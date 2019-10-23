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Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar

Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılarGAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

23.10.2019 03:21
Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep'te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardında harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olaylarında kullanılan araçların peşine düştü. kimliklerin gizlenmesi için plakasız araçlarla suçun işlendiğini belirleyen ekipler, önce kapkaç olaylarında kullanılan 4 araca ardından ise şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan şahıslar, yasal işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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