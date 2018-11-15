Plaket Yerine Fidan Bağışında Bulunun

15 Kasım 2018 Perşembe 16:14



15 Kasım 2018 Perşembe 16:14

TEMA Vakfı, bağışçıları için Erzurum'da orman alanı açtı. Aşkale ilçesindeki Kop Dağı silsilesinde ilk etapta 250 bin fidan toprakla buluşturulacak. Hedeflerinin 5 milyon fidan dikmek olduğunu belirten TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, "Bağış yapmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.Erzurum eski Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun girişimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştiren TEMA Vakfı, bağışçıları için ormanlık alan açtı. Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın önemli katkılarıyla Aşkale ilçesindeki Kop Dağı silsilesinde oluşturulan alana ilk etapta 250 bin fidan dikilecek. Geçen Mayıs ayında başlayan çalışmalar sonunda Kasım ayı başında alanın hazır hale getirildiğini söyleyen TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, bundan sonraki süreçte 5 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini belirtti.SERTİFİKALI FİDANLAR 12 LİRABu hedefe ulaşmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bedirhanoğlu, "Ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli bir çalışma başlatıldı. Böylesine geniş bir alanı kısa sürede ormana dönüştürmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Haliyle en basitinden birbirimize plaket ya da başka materyaller vermek yerine sertifikalı fidan bağışında bulunabiliriz. İsteyen herkes www.tema.org.tr adresinden bağışta bulunabilir" diye konuştu.KOLAY BİR SÜREÇ OLMADIMayıs ayından bu yana yürütülen çalışmada zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Bedirhanoğlu, şunları söyledi. "Her türlü işlem yasal sürece uygun bir şekilde yürütüldü. Bu anlamda sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu, Vali Yardımcımız Ünal Coşkun, Orman Bölge Müdürümüz Şaban Bıyıklı ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataç'ın çok ciddi emekleri oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde böylesine bir alanın oluşturulmasında emeği geçen tüm bu isimlere TEMA ailesi olarak gönülden teşekkür ediyoruz." - ERZURUM