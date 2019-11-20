Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma

Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Soylu, soruları cevaplaması esnasında Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var, susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" dedi. Bakan Soylu, İslam'a "hainsin" dedi. Bunun üzerine ortam gerildi. Milletvekilleri araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA