Plan ve Bütçe Komisyonunda "hain" gerginliği

İçişleri Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "Susturamadığınız insanları içeri tıkıyorsunuz, 'hain' diyorsunuz." sözü üzerine milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İslam'a, "Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet ettin. Hainsin. Senin provokatör olduğunu herkes biliyor." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.Bütçe üzerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP'li belediyelere kayyum görevlendirmelerine ilişkin, "Bir gizli tanık uydurun, Süleyman Soylu şu anda Adnan Selçuk Mızraklı'nın yanında yatıyor olabilir. Bu sistemde birini 'hain', 'terörist' ilan etmek bu kadar kolay." diye konuştu."Nazi Almanyası'ndaki gizli polis teşkilatı Gestapo"yu hatırlatan Paylan, "Gestapo'nun bir de başı olan Himmler vardı. Kimse Himmler'i hayırla yad etmedi. Süleyman Soylu da zannediyor ki 'Ben baskı rejimini kuracağım, herkesi susturacağım'. Ondan sonra 'Herkes beni hayırla yad edecek'. Hayır, kimse hayırla yad etmeyecek." şeklinde konuştu.Garo Paylan'ın, HDP'li belediyelere kayyum görevlendirmelerine dikkati çeken dövizi göstererek, "Bu fotoğraflar bizim için utançtır." demesi üzerine MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Türkiye'nin en büyük utancı sizsiniz." karşılığını verdi.İçişleri Bakanı Soylu, "Bugünler, tarihi olarak nitelendirilebilecek günlerdir. Herhalde bizi 100 yıl sonra Hitler'in Himmler'ine benzetmezler. Çünkü biz kimseyi gaz odalarında yakmadık." dedi."Amerika'nın da Avrupa'nın da oyuncağını elinden aldık"Bunları, "sıkışmışlığın yorumları olarak değerlendirdiğini" belirten Soylu, şöyle konuştu:"Bu memlekette doğunun makus talihinin yenilebileceğine hiç kimse inanmadı. Bugün doğunun makus talihi yenildi. PKK'nın da Amerika'nın da Avrupa'nın da elinden oyuncağını aldık. Bu oyuncağı almamış olsaydık, güneyimizdeki terör koridorunu engelleme anlayışına sahip olamazdık. S-400'ü alamazdık, İstanbul Havalimanı'nı yapamazdık. Bu güçte olmasaydık Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürür, lime lime ederlerdi. Biz kendimizi sabırla, inançla birbirimize anlatmaya çalıştık. Bugün bu noktadayız, çok daha iyi bir noktaya gideceğiz."Bu makamların kendilerine baki olmadığını dile getiren Süleyman Soylu, HDP sıralarını işaret ederek, şunları söyledi:"Düşmanlaştırma politikalarınız, oradan özellikle Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimize 'Bakın biz bunları böyle konuşuyoruz, aman siz de orada dik durun' politikalarınız inanın bu milleti başka bir noktaya eriştirmektedir. Diyarbakır'daki vatandaşlarımız bugün niye memnunlar? Bana bunu izah edin? PKK'nın 40 yıldır uyguladığı ve aşırı milliyetçi olan, güya bahsettiğiniz, beni, bizi eleştirdiğiniz politikalarla, ayrıştırıcı tavırlarınızla getirdiğiniz tablodan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Bundan sonrasını görürsünüz. 100 belediye almıştınız, nasıl 50 aldınız şimdi? Nasıl kaybettiniz? Demek ki doğru politikalarla zemininizi kaybediyorsunuz."Komisyonda "hain" gerginliğiSoylu, görevden alınan ve yerlerine kayyum görevlendirmesi yapılan belediye başkanlarına ilişkin "Hiçbir noktada şu insanların aldığı 286 yıl 280 ay cezayı anlatamazsınız. Bu insanlar terörle iş birliği yaptılar. Görevimiz, milletimize hizmet etmeye çalışan bir anlayışı taşımaktır. Kanunun bana, İçişleri Bakanlığına verdiği yetkiden de sarfınazar edecek değilim. Kim terörle ilgili olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, buradaki iradeyi ortaya koyabilme şansına sahip." ifadelerini kullandı.Bu sırada Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ayağa kalkarak, "Ahmet Altan'ın terörle ne alakası vardı? Susturamadığınız insanları içeri tıkıyorsunuz, 'hain' diyorsunuz. Bana hain demedin mi? FETÖ ile iş tutacaksın 'hain' ben olacağım." dedi.Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri İslam'a tepki gösterdi.Tartışmaya HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı. AK Parti-MHP ile HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.İçişleri Bakanı Soylu, İslam'a, "FETÖ ile iş tutanın Allah belasını versin. Hadi oradan. Şov yapıyorsun. Buraya şov yapmak için geldin." diye karşılık verdi.Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Elvan birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.Saadet Partili İslam'ın, "Erbakan'ın siyasi hayatını da siz bitirdiniz." demesi üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da "Şov yapma." diye bağırdı."Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet ettin"Süleyman Soylu, "Utanma da yok." diyen İslam'a, "Utanma falan deme, ahlaksızlık yapma. Terbiyesiz adam, sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet ettin. Hainsin. Senin provokatör olduğunu herkes biliyor." karşılığını verdi.Bu sırada CHP ve İYİ Parti milletvekilleri araya girerek, gerilimi yatıştırmak istedi.Tartışmaya dahil olan MHP Mersin Milletvekili Kılavuz, "Hainsin, burayı provoke ediyorsun. Bu üslup buranın üslubu değil. Komisyonu çalıştırmamak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.Bakan Soylu, tartışmanın ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya devam etti.