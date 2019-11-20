Plan ve Bütçe Komisyonundan 'terör' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda AK Parti, MHP ve HDP milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşanınca, komisyona ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşülürken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, komisyonun AK Parti'li üyesi İbrahim Aydemir'in "Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Hüda Kaya "İman gibi dini bir kavramı dilinize doluyorsanız, onun kriteri Kur'an'dır. Bunlar sizin kafanızdaki siyasi lügata göre değildir. Bunlar Kur'an'ın lügatıdır. İstediğiniz yere çekemezsiniz" dedi. Bunun üzerine MHP'li Olcay Kılavuz ise "Kur'an'ın ilkeleri 'Bebekleri mi öldürün' diyor? Biraz haya edin. Bunca insanımızı katlediyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i ağzınıza alıyorsunuz. Bedirhan bebeği katledenleri mi savunuyorsunuz? Allah'tan korkun" diye karşılık verdi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

AK Parti ve MHP milletvekillerinin Kaya'ya tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşanırken komisyon başkanı Lütfi Elvan, Hüda Kaya'ya yönelik "Hanımefendi çok basit; teröre karşı mısınız, değil misiniz? Bunu net olarak söyleyin" diye sordu. Bunun üzerine HDP milletvekilleri Lütfi Elvan'a taraf olamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. MHP'li Olcay Kılavuz'un "Bunca şehidimiz var, bunca insanımızı katlediyorsunuz. Kur'an'ı istismar ediyorsunuz" diye söylemesinin ardından komisyon başkanı Lütfi Elvan, Hüda Kaya'ya konuşma süresinin dolduğunu söyledi. HDP milletvekilleri masalara vurarak Elvan'ı protesto etti. AK Parti, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışmanın uzaması üzerine komisyona ara verildi. Arada da tartışmalar bir süre devam etti.

HDP'Lİ PAYLAN: TARAFSIZLIĞINIZI KAYBETTİNİZ

Komisyonun tekrar başlaması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'a yönelik "O makamdan kanaat belirtemezsiniz, taraf olamazsınız. Tarafsızlığınızı kaybettiniz. Bu konuda usul tartışması açılmasını istiyorum" diye konuştu. Elvan, usul tartışması açılması talebini reddetti.

BAKANDAN TOKALAŞMAMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sabah komisyonda HDP milletvekilleriyle tokalaşmamasına yönelik gelen eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bize 'saygısız' diyor. Nezaketen geldim, bu grubun elini sıktım. Kafamla referans verdim. Bir adım öne doğru da attım. Herhangi bir referans görmedim. Hepsine 'hayırlı sabahlar' dedim, geçtim. Ben burada ilk bütçemi yapmıyorum, usulünü bilirim. Elimden gelen iyi niyeti gösterdim. 'Saygısızlık' sözünün geri alınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,