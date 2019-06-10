Planet Zoo'nun Oynanış Videosu ve Çıkış Tarihi Yayınlandı

PC Gamer'ın sponsoru Frontier Developments tarafından tasarlanan Planet Zoo'nun ilk oynanış videosu, oyuna daha yakından bakış atmamızı sağlıyor. Hayvanat bahçesinin insan ziyaretçileri biraz çocuksu dururken, hayvanlar ise şaşırtıcı derecede gerçekçi. Hayvanlar sinirlenebiliyor, oyun oynayabiliyor ve büyük boyutta dışkılar bırakabiliyorlar.
Oyunun yönetmeni Piers Jackson
, Frontier'in bugüne kadar gördüğünüz en otantik hayvanları geliştirdiğini söylüyor. Hayvanlar, yaptığınız seçimlere göre düşünüyorlar, hissediyorlar ve tepki veriyorlar.
Baş tasarımcı Liesa Bauwens, oyunda sadece sevimli hayvanları görmeyeceğimizi söylüyor. Oyuncular da araştırmalar yapacak ve daha bilgili olacaklar. Bu, baktığınız hayvanlar hakkında kendinizi eğitebileceğiniz modern bir hayvanat bahçesi olacak.
Frontier ayrıca Planet Zoo'nun çıkış tarihini de belirledi. Hayvanat bahçesinin kapıları 5 Kasım 2019'da ziyarete açılacak. Ondan önce ise bu yaz için bir beta testi planlanıyor.
Kaynak: WebTekno
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