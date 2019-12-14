Haberler » Güncel » Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Haber

Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

Türkiye Bölgesel Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

14.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:44Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
Bölgesel Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği (KÜSİ) stratejisi ve eylem planı doğrultusunda yapılan planlama ve geliştirme kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısı Vali Sayın Erdoğan Bektaş başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı vekili Dr. Nevzat Taşdan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, O.S.B müdürleri, BEÜ yetkilileri, ERDEMİR temsilcileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ile Sanayi ve Teknoloji Müdür vekili Ayben Özkan'ın katıldığı toplantıda 2019 yılında yapılan faaliyetler ile firma kamu kuruluşları ile S.T.K.'lara yapılan ziyaretler değerlendirildi.e

Valimiz Erdoğan Bektaş toplantıda kurul üyelerine önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak görüş ve önerilerini aktarmıştır. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkı... - Haber
13:46 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
13:46 Hint Müslümanlarının bir asır önceki yadigarları ihya edilmeyi bekliyor - Haber
13:43 Büyükşehir, "Baharat Çalıştayı"nı topladı - Haber
13:42 Kuşadası Limanı'nda tüm zamanların Aralık ayı rekoru bekleniyor - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:50:08