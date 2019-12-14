Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim almaları adına uygulanan "Planlı Değişim Rehberlikte" projesinin açılışı yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda çocukların mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkan veren bir sistem oluşturma çalışmaları kapsamında erken çocukluktan ortaöğretimin sonuna kadar işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanmasının oluşturulmasının amaçlandığı "Planlı Değişim Rehberlikte" projesinin açılışı yapıldı. 2023 eğitim vizyonunda belirlenen hedefler doğrultusunda rehberlik servislerinin tanıtılması ve rehberlik servislerinde yürütülen faaliyetlerin görünürlüğünün arttırılmasının hedeflendiği proje İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik birimi tarafından yürütülmektedir. Projenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, proje ekibinin farklı okullardan 13 rehber öğretmenden oluştuğunu kaydetti.



"Proje 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlandı"



Proje kapsamında alan uzmanları tarafından seminerler yapılacağını belirten Gün, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda çocuklarımızın mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkan veren bir sistem oluşturma çalışmaları kapsamında erken çocukluktan ortaöğretimin sonuna kadar işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanmasının oluşturulmasının amaçlandığı vurgulanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanıma ile ilgili kariyer rehberliği sisteminin kurulması, öğrencilerin kendilerine uygun kariyer profili oluşturması ve kariyer gelişim dosyalarının öğrenci e-portfolyosuyla ilişkilendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bakanlığımız 2023 vizyonu doğrultusunda konu ile ilgili olarak e-rehberlik sistemi uygulanmaya konmuş ve rehberlik hizmetlerinin bakanlık taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan personel tarafından yetki alanlarına göre izlenmesini sağlanmaktadır. 2023 eğitim vizyonunda belirlenen hedefler doğrultusunda rehberlik servislerinin tanıtılması ve rehberlik servislerinde yürütülen faaliyetlerin görünürlüğünün arttırılması amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik birimimizce "Planlı Değişim Rehberlikte" projesi yürütülmektedir. Proje ekibi farklı okullarda çalışan 13 rehber öğretmenden oluşmaktadır. 2019-2020 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan projenin açılış etkinliği, farklı kademeler için oluşturulan stantlarda gerekli doküman ve etkinliklerle yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde tanıtılması olacaktır. Projenin devamında alan uzmanları tarafından rehber öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler yapılacak, ayrıca ilimizdeki tüm okullarda rehberlik servislerinde ortak etkinlikler yapılacaktır" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA