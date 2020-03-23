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Planlı elektrik kesintileri ertelendi

Toroslar EDAŞ tarafından Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verildiğini açıkladı.

23.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:16
Planlı elektrik kesintileri ertelendi
Toroslar EDAŞ tarafından Adana , Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verildiğini açıkladı.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini erteledi.

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, " Yeni tip korona virüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, halkımızın sorumluluk alarak evde kaldığı bu günlerde elektrik kesintisi yaşamaması, elektrik ve elektriğe bağlı hizmetlerinin mümkün olduğunca aksamaması gerektiği düşüncesinden hareketle, planlı kesintileri erteliyoruz. Acil durumlar ve yeni abone bağlantılarına yönelik kesintiler dışında, Toroslar EDAŞ bölgemizdeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verdiğimizi ancak bu süreçte ekiplerimizin tüm önleyici tedbirleri alarak, arızaların önlenmesi veya en kısa sürede giderilmesi için 7/24 sahada olduğunu bildiririz. Herkese sağlıklı günler dileriz" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Toroslar, Adana, Kilis, Güncel

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