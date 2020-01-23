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Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:07
Valisi Osman Bilgin, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün Dolhan köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini anımsattı.
İhbarda bulunan vatandaşa ve çalışmalarını sürdüren jandarma teşkilatına teşekkür eden Bilgin, "Soruşturma şuan sürüyor. Uluslararası bir boyutu olabileceği değerlendiriliyor. Kesinleşince inşallah tüm işlemler yapılacak." dedi.
Bilgin, basında çıkan "360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" gibi haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade ederek bölgede ele geçirilen çantalar içerisinde 50 kilogram 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçildiğini ifade etti.
İl Komutanlığı ekipleri, dün, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmiş, Koru mevkisinde 6 çanta bulmuştu.
Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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