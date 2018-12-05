Plantronics'in Yeni Kablosuz Kulaklıkları İlk Kez Hepsiburada'da

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08

Zengin ses kalitesi sunan Plantronics'in yeni kablosuz kulaklık modelleri, e-ticaret platformu Hepsiburada'da müşterileriyle buluşuyor.Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Plantronics'in kablosuz ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan yeni kulaklık modellerini Türkiye'de ilk olarak satışa sunuyor.e-ticarette müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Hepsiburada, hızlı, pratik ve güvenilir alışveriş deneyimi için Plantronics'in yeni modellerini ön sipariş aracılığıyla müşterilerine ulaştırıyor.Hepsiburada'ya özel erken sipariş ayrıcalığından yararlanmak isteyen kullanıcılar, 20 Aralık'ta Hepsiburada'dan verecekleri ön siparişle herkesten önce Plantronics kablosuz kulaklıklara sahip olabiliyor.Aktif gürültü engelleyici ve kablosuz özelliğiyle öne çıkan Backbeat GO 810, lacivert, krem ve siyah olmak üzere 3 farklı rengiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.Neredeyse görünmeyen ve oldukça hafif Backbeat FIT 350, siyah, mavi ve kemik renk seçenekleriyle öne çıkıyor.Daha güvenli bir antrenman için etrafı duymayı sağlayan Always Aware kulakçıklarıyla BackBeat FIT 3100 ise gri ve siyah rengiyle Hepsiburada müşterileriyle buluşacak.