Plasenta Akımı Türkiye'ye Sıçradı

Son olarak ABD'li oyuncu Hilary Duff da yeni doğan kızının plasentasını yediğini açıkladı. 'Plasenta yeme' modası Türkiye'ye de sıçradı.

FİYATLAR 6-10 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Güzellik merkezlerinden çıkmayan cemiyet dünyasının ünlü hanımları, toz halinde satışa sunulan keçi ve koyun plasentalarını kapışmaya başladı. Yurt dışından toz plasenta siparişi veren sosyetikler, bunun için de 6-10 bin lira arasında ödeme yapıyor.

PLASENTA NEDİR?

Plasenta, ana rahmindeki bebeği muhafaza eden kese. Plasentanın temel görevleri arasında gaz değişimini sağlamak, besinleri bebeğe getirirken, atık maddeleri bebekten alıp anneye taşımak ve bebeğin büyümesinde önemli rol oynayan bazı hormonları salgılamak yer alır.

Gelişen bebeğin temel enerji kaynağı olan glikojen ve kolesterolün sentezi plasentada meydana gelir. Plasentadan salgılanan beta hCG, progesteron, insülin benzeri büyüme faktörü gibi hormonlar gebeliğin normal seyretmesinde önemli rol oynar.