Plasenta nedir? Plasenta Ne İşe Yarar? Plasenta Yenir mi?

Son dönemde çıkan magazin dünyasının ünlü isimleri bebeklerinin plasentalarını yeme haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Peki, bebeğin anne karnında destek aldığı plasenta nedir, ne işe yarar? Plasenta yenir mi? İşte, ayrıntılar..

PLASENTA NEDİR?

Plasenta, geçici bir organdır. Plasenta, hamilelikte anne ile bebek arasındaki besin alışverişi sağlar. Rahim içerisinde bebekle birlikte büyür ve doğumdan sonra vücut dışına atılır. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

PLASENTE NE İŞE YARAR?

Plasenta, anne ile bebek arasında pek çok kritik rol üstlenir. Plasentanın temel görevleri arasında gaz değişimini sağlamak, besinleri bebeğe getirirken, atık maddeleri bebekten alıp anneye taşımak ve bebeğin büyümesinde önemli rol oynayan bazı hormonları salgılamak yer alır.Plasenta glikoz, amino asit, yağ asitleri, kalsiyum ve D vitamini, oksijen ve bağışıklıktan sorumlu olan immunoglobulin G'yi (IgG) anneden bebeğe iletirken, karbondioksit ve diğer atık maddeleri bebekten alıp anneye transfer eder. Annenin kullandığı bazı ilaçların, sigaranın içerisindeki zararlı maddelerin de plasentadan geçip bebeğe ulaştığı akılda bulundurulmalıdır. Son olarak plasenta annenin kanında bulunabilecek bir enfeksiyonun bebeğe bulaşmasını önleyen bariyer görevi de görmektedir.

PLASENTA YETERİ KADAR GELİŞMEZSE NELER OLUR?

Büyük kısmını damarların oluşturduğu plasenta yeterli gelişmediği takdirde bebekte büyüme-gelişme geriliği, preeklampsi gibi sonuçları doğurabilir. Plasenta, rahim ağzı olarak bilinen serviksi kapatırsa plasenta previa denilen ve gebelikte kanamaya yol açabilen durum görülebilir. İkiz gebeliklerde bebeklerin plasentaları arasındaki damarsal bağlantılar bebekler arası büyüme farklılıklarına yol açabilir. Sağlıklı bir gebelik için esas rol oynayan plasentanın bebeğin ultrasonografik takibi sırasında değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

PLASENTA YENİR Mİ?

Dünyadaki birçok memeli, bebeklerini doğurduktan sonra kendi plasentalarını yiyerek tüketmektedir. Bu bilgiden yola çıkan bazı kaynaklar, insan plasentasının da çeşitli faydaları olduğunu iddia etmektedir. Plasenta yemenin, bilimsel olarak bir faydası ispatlanmadı. Ancak bazı anneler doğumdan sonra plasentalarını kurutarak veya çeşitli yöntemlerle pişirerek tüketmeyi tercih ediyor. En çok tercih edilen yöntem, plasenta enkapsülasyonu olarak bilinen, plasentanın kurutulup toz haline getirilerek kapsüllere doldurulması işlemidir. Her gün bu kapsüllerden tüketen annelerin lohusa depresyonu ve benzeri sorunları daha az yaşadığına, daha fazla süt ürettiğine inanılıyor

GEBELİKTE PLASENTA İLE İLGİLİ SORUNLAR NELERDİR?

Bazı gebeliklerde plasentadan kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle 35 yaş üstü gebeliklerde, daha önce sezaryen veya rahim operasyonu geçiren kadınlarda, çoklu (ikiz-üçüz) gebeliklerde plasentaya bağlı risk oranı daha fazla olmaktadır.

Plasenta kaynakları sorunlardan bazıları şunlardır:

Plasenta Previa: Plasentanın rahim ağzına yakın olacak şekilde yerleşmesidir. Bu durumda doğum kanalı plasenta tarafından kapatıldığı için vajinal doğum mümkün olmaz, sezaryen ameliyatı gerekir.

Plasenta Dekolmanı: Plasentanın doğumdan önce rahim duvarından erken ayrılması sorunudur. Bebeğin oksijensiz kalmasına neden olabileceğinden ciddi bir sorun olarak kabul edilir ve düzenli kontrollerle takip edilmelidir.

Plasenta Akreata: Normal şartlarda plasenta, çok hafif bir şekilde rahim duvarına yapışık olacak şekilde gelişir. Ancak plasenta akreata durumunda plasenta güçlü bir şekilde rahim duvarına yapışmıştır. Daha önce sezaryenle doğum yapmış ya da rahim ameliyatı geçirmiş kadınlarda daha sık görülebilen bu sorun, doğumdan sonra plasentanın çıkarılmasını güçleştirir.