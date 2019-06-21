21.06.2019 16:46
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PLASFED'in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

PLASFED

Plastik Sanayicileri Federasyonu'nun (PLASFED) toplam 1,306 plastik sanayi işletmesinin temsil edildiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, federasyonun 2019-2021 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Karadeniz seçildi.

Plastik Sanayicileri Federasyonu'nun (PLASFED) toplam 1,306 plastik sanayi işletmesinin temsil edildiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, federasyonun 2019-2021 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Karadeniz seçildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aynı zamanda yeni yönetim ve denetim kurullarının da seçimi yapıldı.
Türkiye ve sektör açısından zor bir dönemde yönetimi devraldıklarını söyleyen Ömer Karadeniz , "İçinden geçtiğimiz bu süreçte sektörün sorunlarına yönelik olarak daha proaktif bir yaklaşım sergilemenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Gerek kamu otoriteleri gerekse çatı kuruluşlar nezdinde daha aktif olarak sektörün finansmana erişim, nitelikli personel yetersizliği ve kamu teşviklerinden yararlanma gibi sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklanacağız" dedi.
Genel kurul sonucu oluşan yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Ömer Karadeniz (Başkan), Şener Gencer (Başkan Yardımcısı), Tolga Kutluğ (Başkan Yardımcısı), Yusuf Özkan (Muhasip Üye), Mehmet Hakan Atalay ( Sekreter Üye), Selçuk Gülsün (Yönetim Kurulu Üyesi), Kazım Sertdemir (Yönetim Kurulu Üyesi), Ayhan Çatalkaya (Yönetim Kurulu Üyesi), Hakan Efe (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarık Özdemir (Yönetim Kurulu Üyesi), Teoman Arıkan (Yönetim Kurulu Üyesi), Kenan Benliler (Denetim Kurulu Üyesi), Hüseyin Yücel (Denetim Kurulu Üyesi), Selçuk Erdem (Denetim Kurulu Üyesi). (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
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