PLASFED ve PETKİM Plastik sektörü için el ele verdi

Toplantı sırasında PETKİM ile Aliağa tesislerinin faaliyete geçtiği 1985 yılından beri çok yakın ilişki içinde bulunduğunu belirten Ömer Karadeniz sözlerine "Son dönemde plastiğin çevreye zararlı olduğu yolunda yayınlar yapılmakta ve halk yanlış yönlendirilmektedir. Federasyon olarak önümüzdeki dönemde toplumu bilinçlendirmek adına çalışmalarımızı derinleştireceğiz. PETKİM'in de bu alanda uzmanlığından ve bilgi birikiminden faydalanmak, gerek biz gerek toplum için büyük önem arz ediyor" diye devam etti.

PETKİM ile son dönemde Federasyon ilişkilerinin daha sıcak hale geldiğini ve işbirliklerinin güçlenerek devam ettiğini belirten Karadeniz: "Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmesi gerekiyor. Bu hususta işbirliğimizin önümüzdeki dönemde gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirdiğimiz sektör buluşmasına verdiğiniz destek bunun güzel bir örneğiydi, bu ve benzeri faaliyetlerin daha sık gerçekleşmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

PETKİM CEO'su Anar Mammadov ise ülkemiz plastik sektörünün çatı örgütü PLASFED'i ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek: "Bugün burada PLASFED gibi değerli bir sivil toplum kuruluşunun yöneticileri ile bir araya gelmek bizim için çok önemli. Başkanımız Ömer Karadeniz'in de belirttiği gibi işbirliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bu noktada biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. SOCAR'ın gerçekleştirdiği Star Rafinerisi yatırımı sayesinde ülkemizin cari açığının 1,5 milyar dolar azaltılacağının altını çizen Mammadov sözlerine "SOCAR açısından Türkiye'nin ve PETKİM'in stratejik önemi çok büyük, bu sebeple farklı yatırımlar üzerinde detaylı çalışmalarımız devam ediyor" diyerek sözlerini nihayetlendirdi.