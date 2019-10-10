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Plastik bidona zulalanan uyuşturucu Elyaf'tan kaçmadı

Plastik bidona zulalanan uyuşturucu Elyaf'tan kaçmadıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şüphelinin evinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4 adet plastik bidonun içinde yaklaşık 2 kilo 300 gram Kubar esrar maddesi ele geçirildi.

10.10.2019 18:53
Plastik bidona zulalanan uyuşturucu Elyaf'tan kaçmadı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şüphelinin evinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4 adet plastik bidonun içinde yaklaşık 2 kilo 300 gram Kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olay, Alanya ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya il jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonunda şüpheli S.Ö'nün evinde uyuşturucu madde yetiştirerek, sattığı bilgisine ulaştı. Konu, Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilerek, Sulh ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartıldı. Ardından şüphelinin evine ekipler tarafından operasyon yapıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada narkotik köpeği 'Elyaf' kullanıldı. Evin duvarı monte edilen eşya dolabında Elyaf aracılığıyla yapılan aramada 4 adet plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2300 gram Kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.
Plastik bidona zulalanan uyuşturucu Elyaf'tan kaçmadı

Jandarma, Plastik, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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