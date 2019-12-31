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Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.

31.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:40 Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
'de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB'ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.

Öte yandan, fabrikayı saran alevlerde havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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