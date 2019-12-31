Haberler » 3. Sayfa » Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi - Haberler

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.

31.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB'ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.

Öte yandan, fabrikayı saran alevlerde havadan görüntülendi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:50   Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti - Haberler
01:48   Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
01:41   Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı - Haberler
01:37   Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:56:47