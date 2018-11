Plastik Ev Atıklarını Filamente Dönüştüren Flax Arıkovanı'nda

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



Türkiye'nin ürettiği yerli teknolojilerin hayata geçmesine öncülük eden Arıkovanı, 3D yazıcıların ham maddesi filamenti üreten bir girişimi vitrinine taşıyarak, projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa toplum desteğiyle ulaşmak istiyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, geleceğin en önemli teknolojilerinden 3D yazıcılara yönelik önemli bir girişime ev sahipliği yapıyor.Evlerde kullanılan plastik atıkları, 3D yazıcıların ham maddesi olan filamente dönüştüren Filament Üretim Makinesi FlaX, Arıkovanı'nda fonlanıyor. Cihaz, giderek pahalılaşan filamentleri, her türlü plastiği kullanarak, istenilen renk, kalite ve boyutlarda, saniyeler içinde evde üretme imkanı sağlıyor.Saatte 1 kilogram filament üretme kapasitesine makine, aralıksız 72 saat çalışabiliyor. FlaX için özel üretilmiş üretim hattı kiti içerisinde FlaX WraPPer (sarıcı) ve FlaX ShreDDer (kırıcı) ile işlemler daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.FlaX ShreDDer ile kırımı yapılmak istenilen plastik ürünler veya evde biriktirilen pet şişeler birer ham madde haline dönüştürülebiliyor. Yerli bir proje olan FlaX, seri üretime geçmek için Arıkovanı'nda fon desteği arıyor.Hem çevre dostu hem ekonomikEvdeki plastik atıkları filamente dönüştüren FlaX ürünleri, geri dönüşümde yepyeni bir devri başlatıyor. FlaX, pet şişe ve plastik tabak gibi evsel atıklar dahil, çevredeki her türlü hurda plastikten veya granül halde piyasada bulunabilen ham maddelerden filament üretebiliyor.3D yazıcıdan hatalı çıkan parçalar da yeniden ham madde olarak kullanılabiliyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de maliyetler minimuma indiriliyor. 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları başta olmak üzere üretimle ilgilenen herkesin kullanabileceği FlaX, kompakt ve pratik yapısıyla dikkati çekiyor.FlaX ile çalışma masasında bile kolayca filament üretimi yapılabiliyor. FlaX, içine gerekli ham maddeyi koyup istenilen ayarlamaları yaptıktan sonra kalan her şeyi tek başına yapıyor. FlaX'in Arıkovanı'nda hedefine ulaşabilmesi için 48 gün kaldı ve 80 bin TL'ye ihtiyaç bulunuyor.