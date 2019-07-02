02.07.2019 18:25
Haberler» Güncel» Haber

Plastik fabrikasındaki yangında 20 kişi yaralandı

Plastik fabrikasındaki yangında 20 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında 20 kişi yaralanırken, yangının kazan dairesinde başladığı belirlendi.

Gaziantep'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında 20 kişi yaralanırken, yangının kazan dairesinde başladığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir pet ve plastik ambalaj fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran alevler ve duman nedeniyle toplam 20 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden 16'sının dumandan etkilendiği öğrenilirken 4 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi tarafından dumandan zehirlenen 16 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, yaralanan 4 işçinin ise hastanelere kaldırılarak müşahede altına alındığı öğrenildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın ardından içeride bulunan işçilerin dışarıya çıkartılarak fabrika boşaltılırken, alevler ise yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Gaziantep, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:50   Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
18:49   Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE
18:49   Konya'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
18:49   İSTANBUL-TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST
18:49   "Damla Projesi" gönüllüleri Kars'ı gezdi
18:48   Üsküdar'da yangın (1)
18:47   Almanya'da Müslüman çatı kuruluşu üye sayısı altıya çıktı