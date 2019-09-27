'Plastik kullanmak mayınlı tarlada gezmeye benziyor'

RAW Vakfı (Bir Başka Dünya Kurmak Vakfı) kurucusu İngiliz aktivist Melinde Watson, "Plastikler dünyamızı, denizimizi, doğamızı, geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlike. Plastikleri yaygın olarak kullanmak günümüzde mayınlı tarlada gezmeye benziyor" dedi.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği'nce 'Plastiksiz Kaş' adıyla konferans düzenlendi. Kaş Kültürevi'ndeki konferansa RAW Vakfı kurucusu İngiliz aktivist Melinde Watson katıldı. Konferansta Muğla'daki Dalyan Caretta Caretta Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bilim insanları da sunum yaptı. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişinin izlediği konferansı, ilgi nedeniyle salon dolunca çok sayıda kişi ayakta takip etti.

2050'DE DENİZLERDE BALIKTAN ÇOK PLASTİK OLACAK

Dernek Başkanı Dr. Munise Ozan, bilim insanlarının öngörülerine göre, 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik olacağını söyledi. Denizin kıyısında yaşadıklarını kaydeden Dr. Ozan, "Kaş'ın ana damarlarından biri Akdeniz. Bu tehlikeyi görerek yarın sabahtan başlayarak bir şeyler yapmak hepimizin görevi olmalı. Bu mücadelede her birey bir kum tanesi kadar katkı sağlarsa, sorunun çözümü başlar. Gelecek kuşaklara denizlerimizde plastik yerine balık bırakabiliriz. Temiz bir dünya bırakabiliriz. Bu konferansla bir adım atmak, bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

EN BÜYÜK ÇARE HİÇ KULLANMA

Melinda Watson ise, "Plastikler dünyamızı, denizimizi, doğamızı, geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlike. Plastikleri yaygın olarak kullanmak günümüzde mayınlı tarlada gezmeye benziyor. Doğa için bu mayınlı tarladan çıkmak gerekiyor. Bu tehlike ile mücadele ederek başa çıkabiliriz. Plastikteki tehlikenin önüne geçmek çok basit. Plastik kullanımını azalt, tekrar kullan, son çare geri dönüşüme gönder. Ama en büyük çare hiç kullanma. Bu kampanyaya destek verecek olan restoranlar, kafeler, barlar, paket servisleri, marketler ve ofisler basit yöntemlerle bu kampanyaya katkı sağlayabilir" diye konuştu.

PLASTİK YERİNE CAM

Şişe su yerine çeşme suyunun filtre edilerek içilmesini öneren Watson, şunları kaydetti: "Bu suyu cam şişelere ve cam sürahilere doldurarak servis edin. Mutlaka kapalı su kullanmanız gerekiyorsa, cam şişe ambalajları tercih edin. Gezilerinizde su mataraları taşıyın. İş yerinizde cam şişe ve teneke kutulardaki içecekleri tercih edin. Sütleri plastik kutular yerine, çam şişe paketlerdekini tüketin. Tek kullanımlık plastik bardak yerine, karton tek kullanımlık bardakları tercih edin. İşletmenize ürün sağlayan tedarikçilerle konuşarak, aldığınız ürünlerin plastik poşetler yerine, geri dönüşümlü maddelerle poşetlenmiş olanları getirmesini sağlayın. Bunlar çok kolay adımlar. Bu adımları bile uygulayarak çok büyük yol alabiliriz. Elbette bunlar değişmez kurallar değil. Kendinize özgü yöntemler de uygulayabilirsiniz."

Konferansın sonunda Dalyan Caretta Caretta Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden uzman biyolog Feyza Taş, denizlerdeki plastiklerin caretta carettalara zararları konusunda bilgilendirme yaptı. Taş, "Caratte carettalar deniz anası yemeye bayılıyor. Denizlere atılan plastik poşetleri deniz anası zannederek yiyor. Bu onu ölüme kadar götürüyor. Bu konuda duyarlı olmak hepimiz görevi" dedi. Taş ayrıca caretta carettaların yuvalama alanlarında insanların neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.



Kaynak: DHA