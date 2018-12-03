Plastik Sandalyeyi Baston Olarak Kullanan Yaşlı Adam, Elektrikli Engelli Aracına Kavuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yalnız yaşayan 67 yaşındaki Sadık Akyüz, 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan Akyüz, kendisine tekerlekli sandalye alamadı. Haberler.com'un sesini duyurduğu Akyüz, duyarlı vatandaşın harekete geçmesiyle elektrikli engelli aracına kavuştu.

ELEKTRİKLİ ARACINA KAVUŞTU

Şanlıurfa'da yaşayan 67 yaşındaki Sadık Akyüz, 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybetti. Plastik sandalyeyi baston gibi kullanan yaşlı adam, "Yetkililerden isteğim, bana bir tekerlekli sandalye yardımı yapmaları." dedi. Sadık amcanın yardım isteğini Haberler.com'dan öğrenen Dap Yapı Müşteri İlişkileri Asistanı Seda Ergin, konuyla ilgili sosyal medyadan kampanya düzenledi. Sadık Amca'nın yardım çağrısını sosyal medya hesabından duyuran Ergin, kısa sürede birçok yardım talebiyle karşılaştı. Ergin'e ulaşan bir hayırsever, Sadık Amca'nın ihtiyacı olan elektrikli engelli aracını temin etmek istedi. Daha sonra aracı alarak Sadık Akyüz'ün adresine kargo ile gönderdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sol bacağını kaybeden ve maddi imkansızlıklar yüzünden zor bir yaşam sürdüren 67 yaşındaki Sadık Akyüz, Haberler.com'un sesini duyurmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Başlattığı kampanyayla Sadık Amca'nın imdadına yetişen Dap Yapı Müşteri İlişkileri Asistanı Seda Ergin, birçok yardım talebiyle karşılaştığını belirterek, "Tekerlekli sandalye olayı çok şükür çözüldü. Sosyal medyadan ilan açtım ve yardım etmek isteyen kişiler direkt ulaşıyor. Sadık Amca'nın artık rahat uyuyabilmesi için yatak alınması olayını da çözmek üzereyim. Şanlıurfa'dan da yardım edecek kişiler bana ulaştı, bu iyiliğe vesile olabildim." dedi.