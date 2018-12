Plastik Savaşçısı" İspanyol Akademisyenin Bez Torba Mesaisi

14 Aralık 2018 Cuma 11:14



CİHAN DEMİRCİ - Edirne 'de üç yıl önce başlattığı "Plastiğe hayır" kampanyasıyla öğrencileriyle plastik atık toplayan Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, dersten sonra esnafa bez torba dağıtıyor.Sosyal medyada kurduğu "Plastiğe hayır" grubuyla 3 yıldır her fırsatta çevre temizliği yaparak atık plastik toplayan Rodriguez, kentte kirliliğin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor.Çevreci hareketleriyle Monako Prensi 2. Albert'in dikkatini de çeken Rodriguez, geçen yıl prensten aldığı 4 bin avroluk destekle el işi bez torba yaptırdı. Rodriguez, okul saatleri dışında yaptırdığı, bir bölümü de Monako'dan gelen bez torbaları, esnafa hediye ediyor. Plastik savaşçısı" öğretim görevlisi Rodriguez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin 1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde ücretli verilmesini öngören düzenlemeyi yerinde bulduğunu anlattı.Rodriguez, tarihi ve doğasıyla dünyanın önemli kentlerinden biri olan Edirne'de yaklaşık beş yıldır yaşadığını söyledi.Plastik atıkların sadece Edirne'nin değil dünyanın sorunu olduğunu belirten Rodriguez, "Dünyanın birçok yerinde çevre konulu sunumlar ve etkinlikler gerçekleşiyor. Ben de geçen yıl Monako Prensi 2. Albert'in davetlisi olarak çevre kongresine katılmıştım ve buradaki çevre örgütlerinin desteğini aldım. Türkiye 'de de temiz çevreyi destekleyen etkinlikler düzenliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan uygulama en azından Türkiye'de plastik atıklarını azaltacak. Ben de bu uygulamaya katkı sağlaması ve naylon poşetlerin kullanımını tamamen ortadan kaldırmak için Monako'dan gelen bez torbaları esnafa hediye ediyorum." dedi.Bakkal, manav ve marketleri ziyaret ettiğini, plastiğin doğaya verdiği zararı anlattığını ifade eden Rodriguez, naylon poşetlerin kullanılmaması konusunda da olumlu dönüşler aldığını kaydetti."Naylon poşet Avrupa 'da yasak"Plastiğin yüzyıllarca doğada yok olmadığını vurgulayan Rodriguez, şunları kaydetti:"Poşetler ve plastik atıklar her tarafta görüntü kirliliğine yol açıyor. Naylon bir petrol ürünüdür ve yok olmuyor. Plastik tüm dünyaya zarar veriyor. Okyanuslarda balıklar bu plastikleri yedikten sonra ölüyor ayrıca biz de bu balıkları tükettiğimizde çeşitli hastalıklara daha çabuk yakalanıyoruz. Örneğin kanser hastalığı... Aslında bu durum dünyada bir döngü içerisinde devam ediyor. Hastalıkların artışı çevre kirliliğinin artışıyla doğru orantılıdır. Avrupa'da doğum oranlarının düşmesinin başında plastik kullanımı geliyor ve bu nedenle naylon poşet kullanımı birçok ülkede yasak."Türkiye'de başlayacak naylon poşet uygulamasına çok sevindiğini anlatan Rodriguez, "Yaklaşık üç yıldır naylon poşetlerin ve atıkların doğaya verdiği zararı gerek Türkiye gerekse dünyada anlatmaya çalışıyorum ve etkinlikler düzenliyorum. Öğrencilerimle doğal yaşamın insanlara verdiği sağlığı ve huzuru anlatmaya çalışıyorum. Unutmayalım ki biz doğaya saygı duyarsak doğa da bize ona göre cevap verir. Plastik poşet uygulamasıyla güzel doğal ve sağlıklı bir yolculuğun ilk adımları atıldı. Bu yolculuğun devamını Türkiye'de yaşayanlar olarak getireceğiz." ifadelerini kullandı."Bez torba esnafı da sevindiriyor"Esnaf Yaşar Varel de İspanyol Begona Rodriguez ile aynı mahallede yaşadıklarını belirterek, "Rodriguez yıllardır çevre temizliği ve doğal yaşam için mücadele veriyor. Biz de onu bu konuda destekliyoruz. Ders çıkışı bize uğradı ve bez torba hediye etti. Bunu belirli aralıklarla yapıyor. Plastik poşetlerin paralı olması belki kullanımını azaltır ve bez torbalara veya filelere dönüş yaparız. Biz de esnaf olarak plastik poşetlerin tamamen kaldırılmasını ve bez torbaların kullanılmasını istiyoruz." dedi.Esnaf İlknur Varel, yılbaşından itibaren naylon poşetlerin ücretli hale gelmesi kararının önemli olduğunu kaydederek, "Bez torba ve fileler nostaljik. Geçmişte her şey doğaldı biz de o günleri tekrar yaşamak istiyoruz. Doğallıktan ve çevreyi korumaktan yanayız. Rodriguez'in bez torba hediyesi bizi sevindirdi." diye konuştu.Esnaf Sebahattin Arda bez torbaların doğaya zarar vermediğini belirterek, "Naylon poşet doğada yüzyıllarca yok olmuyor. Plastik bizim çocuklarımıza torunlarımıza ve onların da çocuklarına zarar verecek ömürde. Bez torba kullanımını destekliyoruz." şeklinde konuştu.