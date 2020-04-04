Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:15
Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Fedakar Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; plastik sebzelik içerisinde 11 paket halinde toplam 5 kilo 630 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili ikamet sahibi M.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.
(EKİP-ŞAK-Y) Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Plastik, Van, Yerel

Haberin Videosu :

Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:10: İpekyolu Belediyesi'nden psikolojik canlı destek hizmeti - Haberler 13:10: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer oldu - Haberler 13:08: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı - Haberler 13:07: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haberler 13:06: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü