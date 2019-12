Plastik Sektörü İKMİB Alım Heyeti'nde bir araya geldi

Plast Eurasia İstanbul 2019 fuarı kapsamında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'nin Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile fuarın ilk günü düzenlediği alım heyeti organizasyonunda, Türk plastik sektörü yurt dışından gelen alım heyeti ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

29. PlastEurasia Fuarı'nın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, İKMİB TİM Delegesi ve İKMİB Plastik Komitesi Başkanı Mehmet Uysal'ın yanı sıra sektörün önde gelen STK'larının yöneticileri, PAGEV Yönetim Kurulu ve sektör temsilcileri katıldı.

Avrasya'nın en büyük plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı'nın, bu yıl 29'uncusu 4-7 Aralık 2019 tarihlerinde TÜYAP'ta düzenleniyor. İKMİB üyesi 128 firma ile birlikte 403'ü Türk olmak üzere bin firmanın yer aldığı fuarda, İKMİB tarafından alım heyeti gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile İKMİB tarafından fuarın ilk gününde düzenlenen Alım Heyeti kapsamında Yunanistan, Bulgaristan ve Ürdün'den katılan firmalar, Türk plastik sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri ile yeni iş birlikleri üzerine ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk sivil toplum yapılanmalarından Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) 50'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle katılımcı firmalara plaket takdim edildi.

Pelister: "Kimya sektörünün ihracatında plastikler ve mamulleri sektörü birinci"

Alım heyetine ilişkin bilgi veren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Geçen yıl 51 bin 864 kişi tarafından ziyaret edilen Plast Eurasia fuarı özellikle Balkanlar, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Asya bölgeleri ile ticaret imkânı açısından büyük önem arz ediyor. Biz de İKMİB olarak fuar kapsamında alım heyeti düzenleyerek sektörümüzün ihracatına yönelik potansiyel ülkelerden getirdiğimiz alıcılar ile Türk plastik sektörümüzü buluşturuyoruz. Bu yıl fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'nin teşrifleri ile birlikte gerçekleştirdik. Fuarda plastik sektöründe faaliyet gösteren İKMİB üyesi 128 ihracatçı firmamız katılımcı olarak yer alıyor. PAGDER'in 50'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle PAGDER Başkanı Sayın Selçuk Gülsün ile birlikte katılımcı firmalarımızı ziyaret ettik. Plastik sektörü, kimya sektörümüzün 16 alt sektörü arasında, en çok ihracat gerçekleştiren sektör olarak ilk sırada yer alıyor. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri ihracatı 5 milyar 620 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı on bir aylık dönemde plastikler ve mamulleri sektöründe en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Irak, Almanya, İngiltere, İsrail, İtalya, Romanya, ABD, İran, İspanya ve Fransa olarak ilk onda yer alıyor. Bu yıl on bir aylık dönemde yaptığımız plastik hammadde ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artarak 1,3 milyar doları geçti. Ülkemizin plastik hammadde sektöründe en çok ihracat yaptığı ilk beş ülke Almanya, İran, Mısır, İtalya ve Rusya olarak öne çıkıyor. 2019 yılı on bir aylık dönemde 403 milyon dolar ile en çok ihraç edilen plastik hammadde ürünü 3907 GTİP kodlu Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler olurken, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre en çok artış yüzde 34 ile Etilen polimerlerde (185,5 milyon dolar) oldu. Bu rakamlardan da gördüğümüz üzere, plastik sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor. İKMİB olarak düzenlediğimiz milli fuar katılımları başta olmak üzere alım heyeti, ticari heyetler veya Ur-Ge proje çalışmaları gibi etkinliklerimizle alt sektörlerimizin yeni iş birliği oluşturmalarına ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlıyoruz. Plastik sektörümüz için önemli olan bu fuara katılan tüm firmalarımıza başarılar diliyorum" değerlendirmesini yaptı.