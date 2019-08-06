Plastik sektöründe bir çözüm örneği

Blow film (bodinöz) extrüzyonu ile naylon torba imalatı yapan plastik firması, 55 kW motor ve redüktör, yaklaşık 60 devirlerde gören görmeyen çok yüksek devire çıkmayan makinalarındaki ürün için EMF Motor ile iletişime geçti.

Firmanın yaşadığı başlıca sorunlar; redüktör arızasından dişleri kırılıyor, bu redüktörler çoğu zaman motor ve redüktör arasında kayış kasnak sistemi ilavesi ile çalışıyordu. Bu kayış kasnaklarda kopmalar, yanmalar, aşınmalar meydana gelirken, kasnak aşınmaları ise diğer bir problemi oluşturuyordu.

Bu sorunların sonucunda; motor yanmaları, redüktör arızaları, kasnak arızaları gibi birkaç komponent ile uğraşmak zorunda kalıyorlardı.

EMF Motor ile üretim arttı

EMF Motor; kayış, kasnak ve redüktörün tamamını çıkardıktan sonra, mil ölçüsünü alıp direkt tahrik içeren kendi motorlarını sisteme aldı. Müşterinin vida ve flanş ölçülerine uygun özel tasarım ve üretimi yapıldı.Tam olarak firmanın ihtiyaçlarına göre imal edilen ürün ile firma daha önce 55 kW motor kullanıyorken yaklaşık olarak 37,5 kW'lık ve bir büte grubuna sahip bir motora sahip oldu.

Sistemdeki ısıtıcılar dahil mevcut motor, redüktör ve kayışlı sistemdeki tüketim 45kW olarak ölçülüyordu. EMF Motor'un sisteme adapte edilmesiyle yine ısıtıcılar dahil ölçülen tüketim gücü analizör ile 22 kW olarak ölçülmüştür. Bunun yanında motor redüktör sistemi azami 60 d/d vida hızlarına ulaşabiliyorken EMF Motor ile yapılan direkt drive (doğrudan tahrik) uygulama ile hızlar 90 d/d ya kadar çıkartılabilmiş ve üretim hızı 1,5 katına çıkartılabilmiştir. Enerji tüketimi açısından da eski sistem tüketimine oranla %52 düşüş sağlandığı tespit edilmiştir.

Firmanın üretim hattı daha hızlı çalıştığı için daha fazla üretim elde edilmesi sağlandı.

Uzun vadede motordan herhangi bir titreşim gelmemesi, stabil hız yakalanması gibi artı teknik değerlerin ürün kalitesine de filmin incelik kalınlık yapmadan aynı kalınlıkta imal edilebilmesine de katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Motor ısıtıcılar hariç tutularak tek başına ölçüldüğünde EMF Motor'un tüketimi 6,5kW olarak ölçülmüştür. Asenkron motor, redüktör ve kayış sistemleri düşünüldüğünde bu sistemlerin boşta (üretim yapmadan) tüketimleri bile bu değere yakındır.

Devir arttığı için üretim ve verimlilik artmıştır. Bu projede gerçekleştirilen devir aralığı 50-60 devir olarak alınmış, fakat müşteri talebine göre bu devirler 80-90 devirlere kadar esnetilebilmektedir.