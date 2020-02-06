Plastik üretimi 2019'da miktarda yüzde 3,4 arttı

PAGEV'in yayınladığı 2019 yılı Plastik Sektörü İzleme Raporu verilerine göre sektör son dönemeçte üretimde yaşanan artış trendi ile birlikte geçtiğimiz yılı bir önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 3,4 artışla 9,46 milyon ton; değerde ise yüzde 2,5 azalışla 33,4 milyar dolarlık üretimle kapattı. Plastik sektörü, moralli başladığı 2020 yılında üretimde yüzde 4 artış bekliyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) verilerine göre 2019 yılında plastik mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 3,4 artışla 9,46 milyon tona yükselirken değerde ise yüzde 2,5 düşüş ile 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Değer bazındaki düşüşte plastik mamul birim fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Geçen yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemlerine kıyasla gerileyen plastik mamul üretiminin yılın son çeyreğinde artış trendine girdiği ve yılı 2018 yılına kıyasla artışla kapattığı görüldü. Buna rağmen sektörün üretimi 2017 yılı rakamlarının gerisinde kaldı.

Plastik üretiminde ambalaj başı çekti

2019 yılına alt sektörler bazında bakıldığında 9,46 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görüldü.

Plastik işleme makinelerinde olumsuz tablo devam ediyor

Plastik işleme makineleri sektöründe 2019 yılında 2018 yılına kıyasla üretim yüzde 17, ithalat yüzde 33, ihracat yüzde 19 ve yurtiçi satışlar yüzde 27 geriledi.

2019 yılında plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2018 yılına kıyasla yüzde 27 gerileyerek 730 milyon dolara indi.

Yılsonunda iç pazar hareketlenmeye başladı

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 2,6 artışla 8,1 milyon tona ulaşırken değerde ise yüzde 3,5 azalışla 31,1 milyar dolara düştü.

İhracattaki artış beklentilerin altında kaldı

Geride bıraktığımız yıl plastik mamul ihracatı miktarda yüzde 5,1 artışla 2 milyon ton, değerde ise yüzde 0,8 yükselişle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında sektörün en büyük ihracat pazarları Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve ABD oldu.

Plastik sektörünün 2019 yılı mamul ihracatında en fazla payı alan ürün grubu esnek ambalajlar oldu. Geçen yıl 1,1 milyar dolar değerinde 456 bin tonluk esnek ambalaj ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamlarla toplam plastik mamul ihracatının miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 22'sini esnek ambalajlar sırtladı. Esnek ambalajların hemen ardından eşya taşıma ambalajı için kullanılan plastik mamüller geldi. Bu iki ürün grubu geçen yılki toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında yüzde 45'ini değer bazında ise yüzde 43'ünü oluşturdu.

Plastik sektörü mamulde dış ticaret fazlası veriyor

Aynı dönemde plastik mamul ithalatı miktarda yüzde 1,7 azalışla 559 bin ton ve değerde yüzde 8,2 gerileme ile 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatta öne çıkan ülkeler; Almanya, Çin, İtalya, Fransa ve G. Kore olarak sıralandı.

Geride bıraktığımız yıl 7 milyon ton ve 9 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapıldı. Bu dönemde yerli hammadde üretimi ise 1,14 milyon ton seviyesinde kaldı.

Plastik mamul sektöründe 2019 yılında miktarda yüzde 8,1 artışla 1,4 milyon ton ve değerde yüzde 13,2 yükselişle 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.

2020 yılında plastik mamul üretiminde miktar bazında yüzde 4 büyüme bekleniyor

2020 yılında makro ekonomideki beklentilere paralel olarak plastik mamul sektöründe üretimin miktar bazında yüzde 4, ithalatın yüzde 1, ihracatın yüzde 5 ve yurtiçi tüketimin ise yüzde 4 artacağı tahmin ediliyor.

Karalama, dönüştür!

Türkiye plastik sektörünün 2019 yılı performansını değerlendiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi: "Çok zor bir yılı geride bıraktık. Üst üste yaşadığımız büyümedeki gerileme sektörümüz açısından moral bozucuydu. Yılın sonuna yaklaşırken gerilemedeki yavaşlamayı 2020 yılı için toparlanma sinyali olarak kabul ediyoruz. Sanayicimizin moralinin yükselmesi üretime olumlu yansıdı. Ancak ihracat ne yazık ki beklediğimiz hızda artmıyor. Sektörümüzün büyümesinde ihracat önemli bir paya sahip. Bu gerçekten hareketle 2020 yılında daha fazla ihracat diyeceğiz. Plastik işleme makinelerindeki zayıf görünüm de hala devam ediyor. Geçen sene sektördeki makine ve teçhizat yatırımları 2018 yılına kıyasla yüzde 27 gerileyerek 730 milyon dolara indi. Sektörün geleceğinde teknoloji yatırımları büyük önem taşıyor. Yılın ilerleyen aylarında plastik işleme makinelerinde de üretime paralel bir toparlanma bekliyoruz."

Sektör ile ilgili karalama kampanyalarının olumsuz tabloda önemli bir payı olduğunu belirten Yavuz Eroğlu; "Plastik düşmanlığı ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri yok edilmeye çalışılıyor. Sorumsuzca yapılan karalamalar üretime, ihracata, istihdama zarar veriyor. Plastik düşmanlığı demek insanların ucuz ve kaliteli ürüne ulaşmasının engellenmesi demek. Kimse unutmasın ki plastik çevreye zarar vermez, bilinçsiz tüketim zarar verir. Sadece plastikler değil hiçbir ambalajın, alışveriş poşetinin doğada işi yok… Çevre bilinci, tüketilen her ürünü yeniden nasıl ekonomiye kazandırabilirim diye sorarak başlayacak. Geçtiğimiz yıl start verdiğimiz "Plastiklerin hayatımızda işi çok, doğada yeri yok" kampanyası ile yaptığımız çağrımızı tekrarlıyor, herkesi geri dönüşüm zincirinin bir halkası olmaya davet ediyoruz."