06.07.2019 18:10
Haberler» Güncel» Haber

Plastik yüklü tır alev topuna döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 çekicisi ile Pozantı Adana istikametine seyir halinde olan tır, Çöplük mevkiine geldiği sırada 34 YJ 8982 plakalı dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören araç şoförü Tarık A. aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Plastik boru yüklü tırı saran alevlere ilk müdahaleyi Tarsus İtfaiyesi ekipleri yaptı. Kısa sürede alevlerin büyümesini engelleyen ekipler aracı soğutarak çekiciye sıçramasının önüne geçti. TEM otoyolunda meydana gelen yangın nedeniyle otoban polisi ve jandarma trafiğin aksamaması ve her hangi bir başka kazaya sebebiyet vermemek için uzun süre uğraş verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Ersoy Yalçın/İHA) Plastik yüklü tır alev topuna döndü
Kaynak: İHA
Plastik, Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:47   SPOR BNU Altın Kolye Futbol Turnuvası başladı
19:40   Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu
19:40   Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti
19:39   Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı
19:38   Ereğli'de kaza: 5 yaralı
19:35   Uluslararası öğrenciler "Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sundu
19:34   KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI