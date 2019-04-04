Platin Dokuz Ayın Zirvesine Yükseldi

– Değerli metaller, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinin sona ulaşması etkisiyle Perşembe günü yükselirken, platin yüzde 2.16 artışla 2018 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Gelişmeler etkisiyle;
gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 15.02 dolardan,
altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,294.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.59 düşüşle 2.931 dolardan,
platin, yüzde 2.31 artışla 894.4'e
paladyum da yüzde 0.04 düşüşle 1,377.6 dolardan işlem görüyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA