PlatinumGames, Beşinci Bir Duyuru için Hazırlanıyor

Ünlü Japon stüdyo PlatinumGames, son dönemde birçok farklı duyuru ile karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar bunlardan bir tanesi 1 Nisan şakası olsa bile onu da duyurudan sayıyoruz ne yazık ki. Bu duyurular da Şubat ayında açılmış olan Platinum 4 isimli tanıtım sayfası üzerinden yapılmıştı ama geliştirici stüdyo, henüz her şeyin bitmediğini söylüyor. Sürpriz bir beşinci duyurunun yolda olduğu müjdelendi.PlatinumGames ilk olarak The Wonderful 101: Remastered duyurusu ile bizlere bir sürpriz yapmıştı. Bunu, kod adı Project G.G. olan ikinci ve PlatinumGames Tokyo stüdyosuna ait üçüncü duyuru takip etti. Tam ay başında Hamster Corporation ile yapılan ortaklık neticesinde yapılan Sol Aresta ile soğuk bir duş almış olsak da ciddi olmamaları sevindirici oldu. Mesela NieR serisinin üçüncü ana oyununu duyurup sonrasında şaka olduğu söylenseydi, herhalde kulaklar epey uzun bir süre çınlardı.Bugün ise Platinum 4 sayfası yine sürpriz bir şekilde güncellendi. Siteye girdiğiniz zaman, kısa bir süre sonra üst kısım altında ""' - XX.XX.2020 yazılı yeni bir yıldız beliriyor. Eş zamanlı olarak tam ortadaki dört sayısı ise Bonus Stage'e dönüşüyor.Bu duyuruyla ilgili ipucu bir kenara dursun, ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi dahi yok. Yani birkaç gün, birkaç hafta veya birkaç ay sonra yapılabilir. Bu yüzden beklemede kalmaktan başka çare yok. Bakalım Japonya menşeli stüdyonun muhtemel son duyurusu ne zaman gerçekleşecek ve içeriği ne olacak? Bir serinin devam oyunu mu yoksa yepyeni bir fikri mülkiyet mi geliyor? Merak içerisinde gelişmeleri takip edeceğiz.

Kaynak: Tamindir