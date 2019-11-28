Platonik aşk dehşetini yaşayan genç kızın korktuğu olmadı

Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanığın serbest kalma ihtimali üzerine genç kız sosyal medyadan yardım istemişti. Bugün görülen duruşmada genç kızın korktuğu başına gelmedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı Toktay şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Bunun üzerine bugün Erzurum Adliyesinde görülen davada Canısı Toktay'a onlarca kişi destek vermek için adliye önüne akın etti.

Sanık Murat Y. sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. 11: 30'da başlayan duruşmaya destek vermek için gelen kişiler haricinde Canısı Toktay'ın anne, babası Ayşe ve Harun Toktay'da izleyici olarak katılırken sanık Murat Y.'nin hiçbir yakını davaya katılmadı. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonunun davaya müdahil olma talebi ise mahkeme heyeti tarafından " Baronun suçta direk zarar görmemesi" gerekçesiyle reddedildi.

Canısı Toktay'ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken Murat Y.'nin avukatı ise 1 yıldan fazla olan tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini istedi. Sanık Murat Y.'de önceki savunmalarına ek olarak "Canısı Toktay olaydan önce beni arayarak rahatsız etti. Bende karakola gidip şikayetçi oldum. Karakoldakiler beni ikna etti şikayetimden vazgeçtim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Murat Y. ve Canısı Toktay ise önceki duruşmalarda ki savunmalarını yeniledi. Savunmaların ardından Savcı mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Verilen aradan sonra mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan mahkemenin Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun müdahil olmasını reddettiğini diğer duruşmalarda katılma taleplerinin kabul edilmesini istediklerini söyledi.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA