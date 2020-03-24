Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Play Store'dan İlk GPU Güncellemesi Yayınlandı - Haberler

Play Store'dan İlk GPU Güncellemesi Yayınlandı

Google Play Store'dan ilk GPU güncellemesi yayınlandı. Qualcomm, yeni yonga setleriyle birlikte (Snapdragon 865 ve 765 serisinden başlayarak) GPU sürücü güncellemelerini Play Store üzerinden sunabileceğini duyurmuştu.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
Play Store'dan İlk GPU Güncellemesi Yayınlandı
Google Play Store'dan ilk GPU güncellemesi yayınlandı. Qualcomm , yeni yonga setleriyle birlikte (Snapdragon 865 ve 765 serisinden başlayarak) GPU sürücü güncellemelerini Play Store üzerinden sunabileceğini duyurmuştu. Bugünden itibaren Play Store'dan bazı cihazlar güncelleme alabilecek.

İlk aşamada Snapdragon 855 modellerine GPU güncellemesi yayınlayan Qualcomm, bu telefonların Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Google Pixel 4 olduğunu ifade etti. Ayrıca şirket daha fazla modelinin yine Play Store üzerinden güncelleme alacağını ekledi.

Play Store'da GPU güncellemesi nasıl yapılır?

Duyuru, Google ortaklığının bir parçası olan geliştiriciler Android GPU Inspector ile geliyor. Bu profil oluşturma aracı, geliştiricilerin iyileştirmeler yapılabileceği noktaları bulmak için mobil GPU kullanımını (Qualcomm Adreno GPU'su dahil) incelemelerine olanak sağlıyor.

Qualcomm ayrıca, Adreno GPU sürücüsünün beta sürümünü belirli geliştiriciler için kullanılabilir hale getireceğini ve daha sonra gelecekteki sürücü güncellemeleri için geri bildirim alabileceğini doğruladı. Şirket GPU güncellemesine ilişkin şunlara yer verdi:

"Halihazırdaki sürücüler belirli cihazlar için Google Play mağazasında mevcut olacak. Tüketiciler tıpkı bir uygulama gibi Adreno GPU sürücülerini güncelleyebilecekler"

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Google Play Store, Qualcomm, Google, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:08: Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı - Haberler 17:07: Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haberler 17:07: Antalya'da daire yangını - Haberler 17:06: Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler 17:05: Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor - Haberler 16:35: İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading