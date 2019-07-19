Playing With Fire Filmi

Andy Fickman'ın yönettiği ve başrollerde John Cena, Keegan-Michael Key ve John Leguizamo'nun yer aldığı komedi film
i Playing With Fire, Noel
hafta sonunu itfaiye istasyonunda, kurtardıkları üç taşkın çocuğa bakarak geçiren itfaiyecilere odaklanıyor.Yönetmen:
Andy FickmanSenaryo:
Dan Ewen, Matt LiebermanOyuncular:
Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Cena, John Leguizamo, Tyler Mane, Christian Convery, Jasmine Vega, Kurt Long, Jessica Garcie, Finley Rose Slater, Tommy Europe, Kristine WilsonFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Playing with FireYapımcı Firma:
Broken Road ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
27.12.2019Playing with Fire Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.