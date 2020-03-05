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Playmobil Filmi

Playmobil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Playmobil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47Playmobil Filmi
Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon film inin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor.


: Lino DiSalvo
Senaryo: Lino DiSalvo, Blaise Hemingway, Greg Erb, Jason Oremland
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Playmobil
Yapımcı Firma: Morgen Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 10.04.2020

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Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:38:08