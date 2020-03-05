Playmobil Filmi

Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon film
inin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor. Yönetmen :
Lino DiSalvoSenaryo:
Lino DiSalvo, Blaise Hemingway, Greg Erb, Jason OremlandFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
PlaymobilYapımcı Firma:
Morgen StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, Almanya, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
10.04.2020 Playmobil Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.