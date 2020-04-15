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Playstation 5 için ilk Türk oyunu geliyor

Daha önce yaptığı yerli ve milli oyun konsolu projesi 'UChest' ile gündeme gelen Ufuk Anteplioğlu, bu seferde Playstation 5 için oyun geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

15.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:00
Playstation 5 için ilk Türk oyunu geliyor
Daha önce yaptığı yerli ve milli oyun konsolu projesi 'UChest' ile gündeme gelen Ufuk Anteplioğlu, bu seferde Playstation 5 için oyun geliştirmeye başladıklarını duyurdu. Mobil uygulama pazarında yaptıkları projelerle 100'den fazla ülkeye ve 100 binlerce kişiye ulaşan Ufuk Anteplioğlu, Playstation 5 projesini kardeşi Doğan Anteplioğlu'nun da bulunduğunu ve mobil pazardaki başarılarını konsol sektörüne de taşımak istediklerini belirtti.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinin 'poligon' tarzında olduğunu söyleyerek, sektörde devrim yapan iki büyük oyundan etkilendiğini belirtti.
"TÜM OYUNCULAR DENEYİMLEMEK İSTEYECEK"
Anteplioğlu şöyle konuştu:
"Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak Battle Royale tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer Battle Royale oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını planlıyoruz. Günümüzde Battle Royale en çok sevilen türlerden biri. Yinede bizim oyunumuz farklı içerikleri ile birlikte Battle Royale modunu seven sevmeyen, tüm oyuncuların deneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz."
"AYNI ANDA YAYINLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Oyunu şu an Playstation 4 cihazları için hazırladıklarını ifade eden Anteplioğlu, "Playstation 5 çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem Playstation 4, hem de Playstation 5 için aynı anda yayınlamayı hedefliyoruz" dedi.
"FAZLA VAKİT ALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Xbox tarafında da geliştirmelere başlamak istediklerini belirten Doğan Anteplioğlu ise, "Xbox tarafında şu anda elimizde test edebileceğimiz bir cihaz yok. Oyunu çapraz platform olarak hazırlamaya başladığımızdan dolayı bir Xbox cihazı temin ettiğimiz andan itibaren Xbox'a da oyunu çıkartmanın çok fazla vakit almayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: PlayStation 5, Playstation, Güncel
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