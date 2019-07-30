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PlayStation 5'in ön satış fiyatı yanlışlıkla sızdırıldı

Sony'nin üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kullanıcılara sunması beklenen yeni PlayStation modeli için oldukça önemli bir sızıntı yapıldı. Bu sızıntı, PlayStation modelini bekleyenleri hem sevindirdi hem de üzdü.

30.07.2019 12:35
PlayStation 5'in ön satış fiyatı yanlışlıkla sızdırıldı

MediaMarkt'ın İsviçre web sitesinde yeni PlayStation 5 görüntülendi. Kazara paylaşılan satış sayfasında PlayStation 5, 9999 İsveç Kronu fiyat etiketine sahipti. Dolara çevirdiğimiz zaman yaklaşık 1050 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi duruyor.

PlayStation'ın NvidiaGeForce RTX 2070'li bilgisayar performansı ile neredeyse eşit olması bekleniyor. Cihazın yine de fiyat etiketinin oldukça pahalı olmasından dolayı ilanın altına gelen yorumların ardından şirket, PS5 ile ilgili mevcut bilgilerin geçici olduğunu ve fiyat dahil olmak üzere piyasaya sürülmeden önce değiştirileceğini bildirdi.

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PlayStation 5, İsviçre, İsveç, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (2)
SAMİ: PS5 110 DOLAR TRDE 8000 TL CİVARI OLACAK GTA6 YI SADECE PS5TE OYNATILACAK PLAYSTATION CAFELER BİTECEK ANLAMINA GELİR KİMSE O FİYATLARA ALIP PARA KAZANAMAZ TELEFON OYUNLARINA DEVAM ONLİNE OYUN OYNAYANLAR ARTACAK AİLLER ZİYAN OLACAK ÇOCUKLAR ZEHİRLENECEK ONLİNE OYUNLARLA ÜLKE İYİ YÖNETİLMEZSE DOLAR NELERE HÜKMEDİYOR GÖRECEĞİZ
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PES SEVDASI BİTİYOR. ..: bi playstation sevdamız vardı o da bitecek Türkiye''de 10 bin tl ye falan satışa sunulur . .
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