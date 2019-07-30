PlayStation 5'in ön satış fiyatı yanlışlıkla sızdırıldı

MediaMarkt'ın İsviçre web sitesinde yeni PlayStation 5 görüntülendi. Kazara paylaşılan satış sayfasında PlayStation 5, 9999 İsveç Kronu fiyat etiketine sahipti. Dolara çevirdiğimiz zaman yaklaşık 1050 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi duruyor.

PlayStation'ın NvidiaGeForce RTX 2070'li bilgisayar performansı ile neredeyse eşit olması bekleniyor. Cihazın yine de fiyat etiketinin oldukça pahalı olmasından dolayı ilanın altına gelen yorumların ardından şirket, PS5 ile ilgili mevcut bilgilerin geçici olduğunu ve fiyat dahil olmak üzere piyasaya sürülmeden önce değiştirileceğini bildirdi.