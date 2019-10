PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5'in fiyatı belli oldu mu? PS5'in özellikleri nedir?

Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5 geri sayıma başladı. Yeni zöellikeir ve tasarımı ile merak konusu olan PlayStation 5, yenilikçi uygulamaları ile merak uyandırdı. PlayStation 5 ne zaman çıkacak, PS5'in fiyatı belli oldu mu ve PS5'in özellikleri nedir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için mercek altına aldık.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Japonya merkezli teknoloji devi PlayStation 5 için tarih verdi. Şirket PlayStation 5'in 2020'nin sonunda satışa sunulacağını açıkladı.

PLAYSTATION 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, PlayStation 5!in fiyatının 499 dolar olacağını ifade etti.

PLAYSTATION KOLLARI DEĞİŞİYOR MU?

Firmanın yaptığı açıklamada konsolun yeni kontrolcüsü hakkında bilgiler veridi. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile daha iyi geri bildirimler sağlayacağı bildirildi.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tetik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Sony'nin yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulama, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon

Overwatch - 10.2 milyon

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon

Minecraft - 25.6 milyon

Battlefield 4 - 13.9 milyon

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon

FIFA 19 - 32.5 milyon

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon