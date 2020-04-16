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PlayStation 5 Üretimi Sınırlı Sayıda Tutulacak

Yeni nesil PlayStation konsolunun bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ancak görünüşe göre sıkıntılı bir buluşmamız olacak.

16.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:53
PlayStation 5 Üretimi Sınırlı Sayıda Tutulacak
Yeni nesil PlayStation konsolunun bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ancak görünüşe göre sıkıntılı bir buluşmamız olacak. Söylenene göre Sony 'nin, PlayStation 5 üretimi sınırlı sayıda yapacağı belirtildi.

Bloomberg sitesinde yer alan habere bakılırsa, COVID-19 salgını Japon teknoloji devinin PlayStation 5 için planladığı reklamları olumsuz yönde etkilemiş ama buna rağmen üretim açısından bir sıkıntı yaşanmıyormuş. Ne var ki konsolun ilk yılında sınırlı sayıda üretilecek olmasının nedeni, yüksek özellikleri nedeniyle pahalı olması ve bunun da talep üzerinde baskı oluşturmasıymış.

PlayStation 5 üretimi sınırlı sayıda tutulacak

Bu bağlamda Sony tarafından cihazın temin zincirinde bulunan ortaklarına yaptığı açıklamaya göre, 31 Mart 2021 yılında sona erecek olan finansal yıl içinde beş veya altı milyon PlayStation 5 konsolunun üretilmesi planlanıyor. PlayStation 4 ile ilk iki çeyrekte yedi buçuk milyonluk satış gerçekleştirilmesini göz önünde bulunduracak olursak, yeni nesil PlayStation selefinin gerisinde kalacakmış gibi görünüyor. Ancak yine de bu miktarda sonradan bir değişim yaşanabilirmiş. Çünkü, çalışanlardan evden çalışmaları istendiği için, şirket içinde buluşma ve mevcut finansal yıla ilişkin iş planlarının karara bağlanması mümkün olamıyormuş.

Haberde oyun geliştiricilerinin PlayStation 5 fiyat etiketi açısından tahminlerine de yer verilmiş. Buna göre $499 veya $549 değerinde bir konsol ile karşılaşabiliriz.

Japon teknoloji devinin planları arasında PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro da bulunuyor. Bildiğiniz gibi mevcut nesildeki modeller oldukça fazla satıyorlar ve Sony, bu durumu PlayStation Network için lehine kullanma düşüncesinde. Aktarılan bilgiye göre PlayStation 5'in çıkış döneminde PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için fiyat indirimine gidilerek daha fazla PlayStation Plus abonesi kazanmak hedefleniyormuş.

Son olarak, Sony PlayStation 5 konsolunun çıkış tarihini ertelememekte kararlıymış. Bunun en büyük nedeni ise Xbox Series X olarak gösteriliyor. Rakibi Microsoft yeni nesil konsolunun çıkış tarihini ertelemediği sürece Japon teknoloji devi de konsolunu tatil döneminde satışa sunacak.

Muhtemelen yakın bir zaman Sony PlayStation 5 ile ilgili genel bir açıklama yaparak bu konuya açıklık getirebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: PlayStation 5, Japon, Sony, Teknoloji
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