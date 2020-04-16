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Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber

ANTALYALI turizmci Çağlar Çolak (27), koronavirüsü yendikten sonra bağışçı olarak verdiği plazmayla, 78 yaşındaki hastanın test sonucunununpozitiften negatife dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.

16.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:53
Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber

ANTALYALI turizmci Çağlar Çolak (27), koronavirüsü yendikten sonra bağışçı olarak verdiği plazmayla, 78 yaşındaki hastanın test sonucununun

pozitiften negatife dönmesinin mutluluğunu yaşıyor. 2 çocuk babası Çolak, "Bağış yaptığım kişinin hastalığı yenmesi ve test sonucunun negatif çıkması beni çok mutlu etti. 2020 yılında aldığım en iyi haberlerden biri bu oldu" dedi.

Antalya'da yaşayan turizmci Çağlar Çolak, 26 Mart günü baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. İğne yapılıp evine gönderilen Çolak, şikayetlerinin artması üzerine 2 gün sonra başka bir hastaneye gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün hastane tedavi gören Çolak, 14 günlük karantina süresini ise evinde geçirdi.

Çolak, karantina süreci bittikten sonra yapılan test negatif çıkınca, koronavirüse karşı immün plazma yönteminde kullanılması için  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma bağışında bulundu

'ATEŞ VARDI ÖKSÜRÜK YOKTU'

Hastalığın kendisine Antalya Havalimanı'ndaki araç kiralama firmasında bulaştığını düşündüğünü söyleyen Çolak, "26 Mart'ta ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdum. Ağrı kesici ve iğne yapılarak eve gönderildim. 2 gün sonra şikayetlerim arttığı için başka bir hastaneye başvurdum. Burada yapılan koronavirüs testim pozitif çıktı. Sonraki iki gün hastanede kaldım ve ağır geçirdim. Ateşim ve baş ağrım vardı ancak öksürüğüm yoktu. İki günlük tedavinin ardından kendi isteğimle evime geçtim. Evde kendimi karantiya alarak 14 günü tamamladım" dedi.

BAŞKA BİR CAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Koronavirüsü yenen Çağlar Çolak, bağışladığı plazma ile 78 yaşındaki hastanın Covid-19 testinin pozitiften negatife dönmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Çolak, şöyle konuştu:

"Koronavirüs hastalığını yenmiş biri olarak, kendi isteğimle yapmış olduğum plazma bağışının yoğun bakımda yatan bir hasta için kullanılacağını öğrendim. Bağış yaptığım kişinin hastalığı yenmesi ve test sonucunun negatif çıkması beni çok mutlu etti. Benim 2020 yılında aldığım en iyi haberlerden birisi oldu. Bu hastalığı yenen herkesin plazmasını başka bir hasta için, başka bir can için bağışlamasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İnşallah hastalığı yenen herkes bizim göstermiş olduğumuz bu duyarlılığı gösterir."

ŞU ANDA TÜRKİYE'DE TEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'tan alınan plazma ile uygulanan tedavinin ardından test sonucu negatife dönenhastanın şu an Türkiye'de tek olduğunu söyledi. Çolak'tan alınan plazmanın cuma günü hastaya verildiğini, pazartesi günü sonucun negatife döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok. Hastamızın ileri derecedeki kalp yetmezliğinin, diğer organları da yetmezliğe götürebilme ihtimali her an var" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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