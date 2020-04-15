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Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın kalp yetmezliği, risk yaratıyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'tan (27) alınan plazma ile uygulanan tedavinin ardından test sonucu negatife dönen 78 yaşındaki hastanın şu an Türkiye'de tek olduğunu belirterek, "Türkiye'de plazma tedavisinden...

15.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:30
Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın kalp yetmezliği, risk yaratıyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'tan (27) alınan plazma ile uygulanan tedavinin ardından test sonucu negatife dönen 78 yaşındaki hastanın şu an Türkiye'de tek olduğunu belirterek, "Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok. Hastamızın ileri derecedeki kalp yetmezliğinin, diğer organları da yetmezliğe götürebilme ihtimali her an var" dedi.

Hastanelerinin bazı bölümlerini koronavirüs hastaları için ayırdıklarını anlatan Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, en küçük koronavirüs pozitif vakasının 17 aylık olduğunu söyledi. Bebeğin annesinin koronavirüs testinin negatif çıktığını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, 17 aylık bebeğin doğuştan kas hastası olduğunu ve solunum sıkıntısı çektiğini belirtti. Bebeğin tedaviyle koronavirüs test sonucunun pozitiften negatife döndüğünü, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi yöntemiyle boğazına delik açıldığını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, "Kas hastası olduğu için doğuştan solunum sıkıntısı ve akciğer problemleri yaşıyor. Annesinin de aynı bulguları vardı fakat annenin test sonucu negatif çıktı. Bu hastanın tedavisi yapıldıktan sonra Covid ile ilgili problemi kalmadı ama solunum sıkıntısı kendi kas hastalığı sebebiyle devam ettiği için trakeostomi işlemiyle şu an takip altında" diye konuştu.

SONA YAKLAŞMIŞ HASTALARA UYGULANIYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan plazma tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Plazma verecek kişinin koronavirüs hastalığını geçirip, PSR dediğimiz bu testlerinin pozitif çıkıp, tedavi sonrasında 14 günün ardından testlerinin negatif çıkması gerekiyor. PSR testleri pozitiften negatife dönmeli. Antikor dediğimiz değerlerinin de bu hastalara duyarlı olarak artması gerekiyor. Plazma tedavisi aslında koronavirüs testi pozitif çıkmış, ciddi problemleri olan ve sona doğru yaklaşmış başka bir tedavi seçeneği kalmamış kişilere uygulanan tedavidir" dedi.

TEST SONUCU POZİTİFTEN NEGATİFE DÖNDÜ

Koronavirüs testi pozitiften negatife dönen Çağlar Çolak'ın plazma bağışında bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, şunları söyledi:

"Bu hastalığı geçiren 27 yaşındaki hastadan plazma toplandı. Hemen taze olarak bu plazma yoğun bakımda yatan 78 yaşındaki bir hastamıza nakledildi. Ama bu hastamızın yüksek tansiyonu, şeker hastalığı ve ileri derecede kalp yetmezliği var. 10 Nisan Cuma günü nakil işlemi yapıldı. Cuma günü PSR değerleri pozitif olduğu halde Pazartesi günü bu hastanın sonuçları negatife döndü. Bu hastaya plazma tedavisinin yanında diğer tedavilerini de devam ettirdik. Şu an da hastanın durumu stabil. Belki Covid-19'la ilgili problemlerden daha az sıkıntı duyar şekilde ama altta yatan diğer kronik rahatsızlıkları hala devam ediyor. Bu da hastamıza ciddi problem vermekte. Hastamızın ileri derecedeki kalp yetmezliğinin, diğer organları da yetmezliğe götürebilme ihtimali her an var. Çok riskli bir durum. Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok."

PLAZMA YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Plazma tedavisinin daha çok yeni bir uygulama olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çin'de 5 hasta üzerinde plazma tedavisinin denendiğini anlattı. Tıp literatüründe plazma tedavisi hakkında çok fazla bir veri olmadığını belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Uygulanan plazma tedavisinin şu an sonuçlarının da tam olarak yorumlanamamasının sebebi de budur. Bu yüzden deneme yanılma yöntemini uyguluyoruz. Bizim hastamızda PSR değerleri negatifleşti. Umarım hastanın Covid ile ilgili sıkıntılarını giderir ve diğer sıkıntılarını daha iyi tedavi edebilme şansını bize sağlar" dedi.

COVID HASTALARINA ÖZEL ALAN

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanedeki koronavirüs tedbirlerlerini de anlattı. Koronavirüs salgınının ilk başladığı dönemlerde, hastane acilinde koronavirüs vakaları için yeni bir triyaj alanı oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, şunları bildirdi:

"Covid-19 hastasıyla normal hastanın aynı yerden hastaneye girmemesini sağladık. Bu triyaj alanında Covid-19 şüpheli hastalar önce muayene edilip bakıldıktan sonra A Blok'ta oluşturduğumuz, diğer hastalarla hiç bir bağlantısı olmayan kliniklere yatırılmakta. Burada yaklaşık 60 yatağımız var. Ama bu durumu 200 yatağa taşıyabilir, hatta tüm hastaneyi de bu iş için kullanabiliriz. Ağır hastaların yoğun bakım ihtiyaçları için ilk etapta ayırdığımız 40 yataklı yoğum bakımımız var. Bu yoğum bakımdaki yataklardan sadece 8'ini kullanmak zorunda kaldık. Burada makineye bağlanarak ya da bağlanmayarak tedavi gördüler."


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık
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