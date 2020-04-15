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Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından umutlandıran haber

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen...

15.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:09
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı , konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıktığını belirterek, " Türkiye 'de bildiğimiz kadarıyla plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok." dedi.
Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sonucu Kovid-19'u yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak'tan alınan konvelesan plazmanın, Bilim Kurulu'nun kararıyla 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldığını söyledi.
Plazma nakledilen hastadan alınan numunenin testinin negatif çıktığını, bunun güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti:
"En azından virüs yükü azalmış denilebilir. Hastanın durumu stabil, entübe çünkü başka ağır rahatsızlıkları var. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok. Yoğun bakım doktorlarımız ümitli, inşallah bu hastamızı iyileştirip, taburcu ederiz. Donöre teşekkür ederiz. Türkiye'de birkaç merkezde plazma tedavisi yapılabiliyor. Yurt dışında da az sayıda hastada negatife dönmüştü."
Uygun hastalar ve donörler oldukça Bilim Kurulu'nun kararıyla plazma tedavisine devam edeceklerini anlatan Aydınlı, aynı yöntemi kentteki diğer hastanelerde yatan hastalara da uygulayabileceklerine dikkati çekti.
Hastanede plazmaferez ünitesi olduğuna değinen Aydınlı, "Altyapımız buna çok uygun. Bakanlığımıza teşekkür ederiz, bizi de test yapabilen merkezlerden biri haline getirdi. Kiti de kendileri verdi. Şu anda hastanemizde koronavirüs testi yapabiliyoruz." diye konuştu.
"Hastanın daha önce iki testi de pozitif çıkmıştı"
Hastanenin Kovid-19 Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu ise yoğun bakımda tedavisi süren hastaya daha önce iki kez test yaptıklarını, ikisinin de pozitif çıktığını söyledi.
Plazma naklinden 4 gün sonra yapılan testte ise sonucun negatife dönmesinin güzel bir gelişme olduğuna işaret eden Mutlu, "Gerçekten bu virüsün oluşturduğu hastalığa karşı tıp dünyası olarak elimizde çok fazla silahımız yok." dedi.
Plazmasını gönüllü bağışlayan iki çocuk babası Çağlar Çolak da, "Güzel haberi duyunca çok mutlu oldum. Diğer hastaların da şifa bulması için bağışa devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından umutlandıran haber

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Aydınlı, Sağlık
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