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Plazma tedavisinde sevindiren gelişme

Plazma tedavisinde sevindiren gelişme Entübe olan hastadan solunum cihazı çıkarıldı Türkiye'de korona virüse karşı ilk kez Malatya'da yoğun bakımda tedavi gören hastaya uygulanan plazma tedavisi sonuç verdi.

16.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:23
Plazma tedavisinde sevindiren gelişme
Entübe olan hastadan solunum cihazı çıkarıldı
MALATYA - Türkiye 'de korona virüse karşı ilk kez Malatya 'da yoğun bakımda tedavi gören hastaya uygulanan plazma tedavisi sonuç verdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay , plazma tedavisi uyguladıkları yoğun bakımdaki hastadan tüp ve solunum cihazını çıkardıklarını söyledi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüse (Covid-19) karşı Türkiye'de ilk kez 6 Nisan'da Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde uygulana immun plazma tedavisi sonuç verdi. Virüsü yenerek sağlığına kavuşan bir hastadan alınan plazmalar, 56 yaşındaki bir Covid-19 hastasına verildi.
Plazma tedavisi ile birlikte durumu ağır olan hastanın değerlerinde gelişmeler yaşanırken, müjdeli haberi ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay verdi.
Rektör Kızılay, virüse karşı Türkiye'nin ilk plazma tedavisinde yoğun bakımda entübe- solunum cihazına bağlı ağır tablodaki hastanın bugün itibariyle tüpten ve solunum cihazından kurtulduğunu açıkladı.
Rektör Kızılay, testi pozitif olan aynı hastanın ise 3 gün önce yapılan Covid -19 testinin de negatife döndüğünü ifade etti. Sürecin başarılı olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, yakın zamanda hastanın yoğun bakımdan da çıkarılmasını beklediklerini söyledi.
Şuana kadar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi olarak 6 Covid-19 hastasına plazma verildiğini de belirten Kızılay, "Plazma gönderdiğimiz Siirt'ten de iyi haber geldi" ifadelerine yer verdi. Plazma tedavisinde sevindiren gelişme

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Kızılay, Malatya, Türkiye, Sağlık
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