Pm'de Bendeniz İle Nostalji Rüzgarı Esti

Sevilen parçalarından 'Müjdeni Ver' şarkısı ile programına başlayan Bendeniz, bir dönem dillere dolanan şarkılarını seslendirerek gecede kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri 90'lı yıllara doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı. Fazla kilolarından kurtulduğu dikkatlerden kaçmayan güzel sanatçı, .şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bir anlamda hayranlarıyla hasret gideren Bendeniz, 'Satmışım' şarkısının söyledikten sonra esprili bir şekilde dinleyicilere seslenerek '' Bakıyorum da geçmişe... Geçmişten bugüne... Benim gibi küfürlü şarkılar yazan bir sanatçıya daha rastlamadım vallahi.'' sözleriyle mekandaki herkesi güldürdü.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede adım atılmadık yer bırakmayan Bendeniz, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da sevenlerinden tam not aldı. Müzikseverlerin ısrarı üzerine sahnesini 1 saat daha uzatan başarılı sanatçı, unutulmaz geceyi '' Ya Sen Ya Hiç'' şarkısı ile sonlandırdı.