PMYO 2019 ön başvurusunda son gün! PMYO başvuru şartları neler?

PMYO başvuruları için 19 Ağustos son gün olarak biliniyor. Binlerce adayın merakla başvuru sürecini beklediği PMYO 2019 ön başvuruları Polis Akademisi'nin internet adresi üzerinden yapılacak. 2 bin 500 adayın alınacağı PMYO ön başvuruları e-Devlet şifresi ile yapılabilecek. PMYO 2019 ne zaman?

PMYO 2019 ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

2 BİN 500 POLİS MEMURU ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak 2 bin 500 erkek ve 250 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis memuru adayı alınacağını duyurmuştu. Başvuracak adayların, 2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 ham taban puan ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, PMYO sınavına katılmak için 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'www.pa.edu.tr' adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile ön başvuruda bulunacaklar. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL 05 Ağustos 2019 günü saat 09:00'dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan

türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM

Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000

(iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM

Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden

ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT

puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış

olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate

alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve

sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 –

01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları

taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy

uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle

İndeksi olacaktır.)

(Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin tamamını incelemek için tıklayınız)

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı

madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor

olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm

giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa

dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu

suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına

üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların

getirmesi gereken belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz

etmek zorundadır)

b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi

www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

c) Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu

www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

ç) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin

bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı

www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru

dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı

durumunu yazacaktır.)

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (Sınav başvuru

dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı

belirtecektir.)

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra

yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi

yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)

ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi

Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

h) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)